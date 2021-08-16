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Bir babanın isyanı: Hırsızlık mı yapayım yolsuzluk mu?

Yedikonuk köyünde ikamet eden Osman Mercimek isimli bir babanın engelli çocuğu Emrah Mercimek için verilen devlet desteği kesildi ve zor günlerden geçiyorlar...

16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:44
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Bir babanın isyanı: Hırsızlık mı yapayım yolsuzluk mu?

Engelli olarak dünyaya gelen, 33 yaşındaki Emrah Mercimek’i ailesi yıllardır vatandaş edebilmek için ter döküyor.

Aynı zamda vatandaş olmadığı için de 3 yıldır engelli maaşını kestiler.

Emrah’ın babası Osman Mercimek 1976 yılında KKTC’ye göç etti ve 1987 yılında Emrah Yedikonuk’ta dünyaya geldi.

Baba Osman Mercimek 1988 yılında, vatandaş olmaya hak kazanırken 1987 yılında doğan oğlu Emrah için vatandaşlık başvurusunda bulunmadı. Yıllardır Emrah Mercimek’e vatandaşlık almak, devletten yardım almak için uğraşan Mercimek ailesi, sadece hakları olanı almak istediklerini, başka bir dertleri olmadığını söylüyor.

1976 yılında adaya gelen ve çeşitli alanlarda çalışan Osman Mercimek, 1987 doğumlu engelli çocuğuna üç yıl öncesine kadar devlet tarafından verilen desteğin kesilmesi aileyi zora soktu. Baba Osman Mercimek konu ile ilgili konu ile ilgili kendisini ziyaret eden yardımseverlere yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

"1976 yılında adaya geldim. 1987 doğumlu engelli bir çocuğum var. Bu çocuğum için üç sene öncesine kadar 3-5 kuruş bez parası veriyorlardı ancak hükümet herhalde paraya ihtiyaç duydu ki bize bu parayı kesti. Bankaya borcum var ve gelirimin yarısı bankaya kesiliyor. Hırsızlık mı yapayım yolsuzluk mu yapayım ne yapayım bilemiyorum. "

Kaynak : Kıbrıs Haber

https://www.kibrishaber.com/kibris/osman-mercimek-engelli-cocugumu-da-ac-biraktilar-h11053.html

Anahtar Kelimeler:
Osman MercimekEmrah Mercimek
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