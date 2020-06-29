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Bir buçuk yaşındaki Dirensu Erdağ’un ölümüne neden olmuştu

Lefkoşa’da 2016 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Dirensu Erdağ’ın ölümüyle ilgili yargılanan 48 yaşındaki Yusuf Erol, 6 ay hapis cezası aldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:07
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Bir buçuk yaşındaki Dirensu Erdağ’un ölümüne neden olmuştu

Lefkoşa’da 2016 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Dirensu Erdağ’ın ölümüyle ilgili yargılanan 48 yaşındaki Yusuf Erol, 6 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife  Kâtip açıkladı.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, ölümlü kazalardaki artışa dikkat çekti. Kâtip, Hatay sokakta yolun solunda Zeymar Ltd Market’in önünde park halinde bulunan LB 716 plakalı kamyoneti arkasından gelen trafiğin geçmesi için yol vermek amacıyla arabaya binen Lefkoşa’da sakin Yusuf Erol’un aracı yarım metre kadar geriye doğru hareket ettirmesi sonucu, o esnada park halinde bulunan kamyonetin sağ ön tekerlek arasına giren bir buçuk yaşındaki Dirensu Erdağ’un ölümüne neden olduğunu belirtti.

Kâtip, çocuğun annesi tarafından bir anlık yalnız bırakıldığı esnada kazanın yaşandığını ve sanığın katkısal kusurunun az olduğunun altını çizdi. Kâtip, sanığın lehine aleyhine olan tüm hususlara denip, sanığa 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 29.06.2020 15:12
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKaza
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