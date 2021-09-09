Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

(Kamalı Haber)

Ercan’dan çıkış yapmak isterken tasarrufunda birçok cep telefonu bulunan zanlı P.S.S makul izahat verememesi üzerine soruşturma maksatlı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı.

Polis, 08.09.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Ercan Havalimanı içerisinde, zanlının KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada, tasarrufunda bulunan valizi içerisinde, 16 adet Samsung marka ve 54 adet Xiomi Redmi marka cep telefonu tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının adı edilen bahse konu telefonlar ile ilgili makul izahat verememesi üzerine suçüstü tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının sözlü beyanında konu cep telefonlarını, İskele’de çalışmakta olduğu işyerinde Malezya uyruklu bir şahıstan borcu karşılığında aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu ayrıca cep telefonlarının inceleneceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.