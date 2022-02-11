Bir çınarı kaybettik, Mustafa Tolga yaşamını yitirdi…

Bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde tedavi görmekte olan Başkan Tolga’nın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ailesinden edinilen bilgiye göre, cenazesi 12 Şubat 2022 Cumartesi günü (yarın) Saat 11:00’de İsmail Safa Camii’nde kılınacak namazdan sonra Lefkoşa Kabristanlığı’nda ebedi istirahatgâhına defnedilecektir.

Evli ve dört kız çocuğu babası olan Tolga, çevresi tarafından çok sevilen bir insan olmakla beraber, dürüstlüğü ve fedakarlığı ile bilinirdi.