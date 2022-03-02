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Bir çok alanda iş birliği protokolü imzalandı

Bugün akşamüzeri Ekonomi ve Enerji Bakanlığında, Mersin Emlakçılar Odası İle Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Bakan Kutlu Evren’in huzurunda İş Birliği Protokolüne imza attılar.

02 Mart 2022 Çarşamba 16:37
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Bir çok alanda iş birliği protokolü imzalandı
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren’in huzurunda, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ile Türkiye Cumhuriyeti Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFET) Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat’ın imzaladığı iş birliği protokolü ile emlak sektöründe iki birlik arasında birçok alanda iş birliği öngörülmektedir.

Bakan Kutlu Evren’in huzurunda imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, KKTC’de düzenlenecek 100 saatlik taşınmaz ticaret vergi sertifikası, Mesleki yeterlilik belgesi (MYK5 Belgesi), KKTC’de yapılması planlanan Kıbrıs Türk Emlakçılarına yönelik ekspertiz eğitimleri ile ilgili programların düzenlenmesi, mesleki eğitim alanlarında ve her iki emlak odası arasında iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bakan Kutlu Evren, “her alanda, her daim en büyük desteği gördüğümüz Anavatan Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarının, ekonomik birlik ve odalarının kurumlarımız, ekonomik birlik ve paydaşlarımızla birlikte, iş birliği içerisinde çalışmasından büyük mutluluk duymaktayız. Bu bağlamda bugün imzalanan iş birliği protokolünün özelde Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğine ve Mersin Emlakçılar Odasına, genel de ise Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’ye hayırlı olmasını temenni ediyor, protokol kapsamında yapılacak çalışmalarda her iki kurumumuza da başarılar diliyorum” dedi.

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