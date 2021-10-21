Bir çok bölge 7 saat elektriksiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Girne Çatalköy’de elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00-16:00 saatleri arasında; Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi ve Savyon Sitesi Bölgesi bölgesine elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Lefke, Yeşilırmak, Gemikonağı bölgesinde de yok

Öte yandan yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Tüfekci Apartmanları, Lefke Sosyal Konutlar ve civarı, Akdeniz Öğrenci Yurtları, Akbeli Öğrenci Yurdu, Aycan Apartmanları, Celal Alpcan-Hakan Ersev Apartmanları ve bölgedeki su motorları. Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt sosyal konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Doğancı İnşaat Apartmanları, Denizkonağı Öğrenci Yurtları, Tahsin Şen Apartmanları, Lord Apartmanları, Alpcan Towers ve bölgedeki su motorları, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı ve Bölgedeki su motorları, Ömerli, Yedidalga, Bağlıköy, Serhat İnay Apartmanı, Hakan Oran Sitesi, Alpcan Öğrenci Yurtları, Lapaz Öğrenci Yurdu ve Velmer Hotel etkilenecek.