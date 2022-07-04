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Bir çok bölge elektriksiz kalacak!

Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:08
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Bir çok bölge elektriksiz kalacak!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği,bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Eski Lefkoşa yolunda,Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyularına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.

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