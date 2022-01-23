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Bir çok kişi hakkında yasal işlem

23 Ocak 2022 Pazar 18:34
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Bir çok kişi hakkında yasal işlem
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23.01.2022 tarihinde, KKTC genelinde yapılan “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında; 
•    Toplam 7 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 
•    Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmak maksadıyla 3 kişinin sandık alanına geldiği, 
•    2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı ve 
•    Oy verme süresince alkollü içki satış ve servisi yapmanın yasak olduğu halde bir iş yerinin dört kişiye alkollü içki satışı yaptığı  tespit edilmiştir.
Tüm şahılar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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