Bir çok kişi hakkında yasal işlem

23.01.2022 tarihinde, KKTC genelinde yapılan “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;

• Toplam 7 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği,

• Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmak maksadıyla 3 kişinin sandık alanına geldiği,

• 2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı ve

• Oy verme süresince alkollü içki satış ve servisi yapmanın yasak olduğu halde bir iş yerinin dört kişiye alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiştir.

Tüm şahılar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.