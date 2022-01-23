23.01.2022 tarihinde, KKTC genelinde yapılan “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;
• Toplam 7 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği,
• Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmak maksadıyla 3 kişinin sandık alanına geldiği,
• 2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı ve
• Oy verme süresince alkollü içki satış ve servisi yapmanın yasak olduğu halde bir iş yerinin dört kişiye alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiştir.
Tüm şahılar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Bir çok kişi hakkında yasal işlem
23.01.2022 tarihinde, KKTC genelinde yapılan “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;