Bir dava da Müşavirlik Yasası'na!

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'nın haberine göre, ‘Müşavirliği Sonlandıran Yasa’ olarak da anılan “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nın dört mağdurundan biri olan Halis Üresin, kararın durdurulmasına yönelik,devlete dava açtı.

Değişiklik Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, hem mevcut Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü görevinden, hem de Müşavirlik görevinden olan Üresin, Yasa gereği, Müşavirliğe atanmadan önce bulunduğu kadroya geri dönmesi ve maaşını, atamadan önceki barem üzerinden alması gerekiyordu. Fakat atamadan önce bulunduğu kadro, bir başka ismin atanması nedeniyle dolmuş halde bulunuyor. Üresin, yasal boşluk nedeniyle şuan işsiz durumda.

BAKANLIK'TAN AKIL ALMAZ AÇIKLAMA…

Değişiklik Yasası’ndaki açık nedeniyle işsiz kalan ve maaşını dahi alamayan Halis Üresin, Haziran ayının ilk haftasında Maliye Bakanlığı’na, görevden alınan diğer üç Üst Kademe Yöneticisi’yle birlikte kendisinin maaşlarının akıbetine ilişkin dilekçe gönderdi. Üresin, dilekçenin karşılığında şöyle bir yanıt aldı:

“Yasa gereği eski görev yerinize ve görevinize döndüğünüze dair ilgili kurumlardan herhangi bir yazı gelmemiştir. Bu nedenle hangi bakanlık ve dairenin altında hangi kadrodan ödeme yapılacağı net olarak bilinmediğinden şahsına ödeme yapılmamıştır. Bilgilerinize sunulur.”

ORTADA KALDILAR…

Aldığı yanıt, Üst Kademe Yöneticiliği’ne atanmadan önceki kadrosuna geri dönmesi halinde maaşını alabileceği yönünde olmasına karşın, kadroya bir başka ismin atanması nedeniyle göreve başlayamayan Üresin ve diğer üç müdür, ortada kalmış durumda.

“KARARI MEN EDEN BİR EMİR” TALEBİ…

Yasa mağduru Üresin, yaşanan gelişmeler sonrası, devlete dava açma kararı aldı. Üresin, görevden alma eyleminin, Değişiklik Yasası’nın “Emredici kurallarına aykırı biçimde” gerçekleşmesi nedeniyle, kararın tamamen ya da geçici olarak durdurulmasına yönelik Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM) men eden bir emir üretmesini talep etti.

KARAR, YASAYA UYMUYOR

Halis Üresin, avukatı Şefik Aşçıoğulları aracılığıyla YİM’e gönderdiği tek taraflı istidada, devlet yetkililerinin, yetkilerini kötüye kullandığı, kararın hukuka aykırı olduğu, göreve son verme eylemiyle gelişen sürecin, Değişiklik Yasası’nın 4’üncü maddesine uymadığı vurguladı.

ÖZLÜK HAKLARI GASP EDİLDİ…

Maaş alma hakkının gasp edildiğini ve sosyal güvencelerle ilgili yatırımların durdurulmuş olduğunu belirten Üresin, konuyla ilgili Yemin Varakası’nda “Bu hukuksuz durum nedeniyle gelecekteki emeklilik haklarım da, idare tarafından olumsuz olarak etkilenmektedir” ifadelerine de yer verdi.