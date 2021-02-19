“BİR DE ZAM YAPSINLAR. BU YÖNETİME O YAKIŞIR!”

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın “Elektrikte ucuzlatma söz konusu değil” açıklamasının ardından vatandaştan tepki gecikmedi. Uzun süredir zaten faturalarını ödeyemediklerini söyleyen vatandaşlar, kapanma ile birlikte gelirlerinin kalmadığını ve ailelerini geçindiremediğini söyledi. Dünyanın en pahalı elektriğinin kullanıldığı KKTC’de kapanma döneminde elektrikte ucuzlatmaya gidilmemesi de halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

“BİR DE ZAM YAPSINLAR”

Büyükyılmaz’ın “Elektrikte ucuzlatma söz konusu değil” açıklaması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, “Zaten faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bugün yarın elektriği kesecekler. Çocuklarımın karnını doyuramıyorum. Fatura ödeyecek durumum yok. Elektriği ucuzlatsalar da ucuzlatmasalar da benim için değişen bir şey yok derken, bazı vatandaşlar ise “Hem her yeri kapattılar hem de elektriği ucuzlatmıyorlar. Bir de böyle bir zamanda zam yapsınlar. Bu yönetime o yakışır” dedi.

“MECLİS ÖNÜNDE KENDİMİ Mİ YAKAYIM?”

Ekonomik olarak devletin bile kasasında para kalmadığını dile getiren bazı vatandaşlar ise “Devlette bile para biz ne yapalım? Meclis önünde kendimi mi yakayım? Çocuklarımın karnını zor doyuruyorum. Borç alarak geçiniyoruz. Dün borç aldıklarımdan yarın nasıl tekrar borç isteyeceğim? Yüzüm kalmadı insanlardan para dilenmeye. Çoluk çocuk yarı aç yarı tok yatıyoruz. Elektrikten para almayacaklarına bir de çıkıp ucuzlatma yok diyorlar. Hiç vicdanları kalmamış. Hepsini Allah’a havale ediyorum” dedi.

“BORÇ BATAĞINDAYIZ”

Diğer bir vatandaş ise “İhalelerde yolsuzluğu araştırana kadar elektriği ucuzlatmanın yolunu arasınlar. Marketlerde fiyatlar ateş pahası. Kimsenin elinde avucunda kalmadı. Yönetime geldiklerinden beri EL-SEN’e laf yetiştiriyorlar. Kendi içlerinde kavgaya düştüler. İcraat göremediğimiz yetmezmiş gibi bir de ucuzlatma yapmayacaklarını söylüyorlar. Esnaf bitti, çalışanlar bitti, borç batağındayız” açıklamasını yaptı.