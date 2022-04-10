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Bir değerimizi daha kaybettik

Kıbrıslı Türk terzi Abdurrahman Candaş hayatını kaybetti. 

10 Nisan 2022 Pazar 17:41
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Bir değerimizi daha kaybettik

Gazeteci Ahmet Tolgay, Candaş'ın vefat haberini böyle paylaştı:

BİR DEĞERLİMİZ DAHA BEYAZ ATINA BİNİP GİTTİ: Abdurrahman Candaş abimiz, çok üzücü kayıplar zincirimize eklenen yeni halka oldu... Yaşamını yitirdiğini az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim... Kıbrıs Türk toplumunda terzilik mesleğinin tarihi yazılsa Abdurrahman abimizin o tarihin içinde çok özgün bir yeri olur... Erkek giyim modasını yakından izleyen ve uygulayan mesleki titizliğiyle bir dönemin şık erkeklerini giydiren terzisiydi o.. Kendisi de her zaman şıktı... Kaliteli iş yapar, kalitesiz kumaşı da asla tezgâhına koymazdı... Bana diktiği giysilerin bazıları halâ gardrobumda durur... "Bozkurt" gazetesi binasının ittisali olan terzi dükkânı Girne Caddesi'nde yakın geçmişte onu da yitirdiğimiz "Terzi Yusuf" namlı Yusuf Taçoy'un dükkânı ile karşılıklıydı.. Daha sonraları Girne'de açtığı ve büyük ilgi gören mağazasında iş yaşamını sürdüren Abdurrahman Candaş abimiz beyefendiliği ve kibarlığıyla ünlenen seçkin insanlarımızdandı aynı zamanda... Yakın tarih araştırmacılarımızın gözünden kaçmaması gereken bir özelliği de onun 1950'li yıllarda henüz genç bir emekçiyken özel sektör sendikacılığına inanmışlığı ve bu uğurda emekçi arkadaşlarıyla verdiği riskli mücadeledir.. Bana o dönemin kanla da buluşan acı öykülerini anlatmıştı... Kıl payı infazdan nasıl kurtulduğunu anlatırken ağlamıştı... "Bazı ciddi hatalarımız da olmuştu tabii ki, gençlik - toyluk işte" derken, o hataları da açık yürekle sıralamıştı... Söyleşimiz arşivimdedir... Uygun bir zamanda yayımlarım herhalde.. Işıklarda uyusun Abdurrahman Candaş abimiz... Candaş Ailesi'ne başsağlığı ve sabırlar dilerim...

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