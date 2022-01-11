Bir dönem Galatasaray forması da giymişti!

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.



Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.



Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan ve 2020 yılının Ekim ayında sözleşmesini fesheden Çalık, 8 kez de A milli takım forması ile sahaya çıkmıştı.

26 Şubat 1994'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğan Ahmet Çalık, Türkiye A millî futbol takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giymişti.