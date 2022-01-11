Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tırdan kaçak tütün çıktı
Tırdan kaçak tütün çıktı
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6...
Gece yarısı kanlı kavga!
Gece yarısı kanlı kavga!
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Bir dönem Galatasaray forması da giymişti!

Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan ve 2020 yılının Ekim ayında sözleşmesini fesheden Çalık, 8 kez de A milli takım forması giymişti.

11 Ocak 2022 Salı 10:07
470 Okunma
Bir dönem Galatasaray forması da giymişti!
banner108

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan ve 2020 yılının Ekim ayında sözleşmesini fesheden Çalık, 8 kez de A milli takım forması ile sahaya çıkmıştı. 

26 Şubat 1994'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğan Ahmet Çalık,  Türkiye A millî futbol takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giymişti. 

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi tarafı: 1 TL aşağıya inmeyecegiz
İşçi tarafı: 1 TL aşağıya inmeyecegiz
Bazı binalarda çatlaklar oluştu!
Bazı binalarda çatlaklar oluştu!
Hüseyin Çavuş :“Kadınlarımız üretimde daha fazla yer almalı”
Hüseyin Çavuş :“Kadınlarımız üretimde daha fazla yer almalı”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim