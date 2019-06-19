Bir El Uzat Ekibi 2. kez yardım konseri düzenliyor

22 haziran Cumartesi, Lefkoşa Göçmenköy parkı saat 18:00’da gerçekleşecek olan; yiyecek, içecek ve hediyelik eşya standlarının da yer alacağı gecenin sunuculuğunu Ayşe Karaca’nın yapacağı konserde; Gizem Akbil, Sinan Güzen, Zeki Karahanoğlu, Gece Vardiyası, Eril Cambaz ve Hüseyin Karavezirler gönüllü olarak sahne alacaklar.

Ücreti 20TL olan konser biletinin tüm geliri Lösemili çocukların tedavisi ve ihtiyaçları için kullanılacaktır.

Bilet için iletişim numaraları 0548 829 0461 / 0548 838 0998

(BRT/MAIL)