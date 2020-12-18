Bir futbolcudan çok daha fazlası: Levent Ruso

Kıbrıs Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Levent Ruso, 1962 yılında dünyaya geldi. 1963 olaylarında ailesi ile birlikte Kaymaklı’dan göç etmek zorunda kalan Ruso, göçmenlik yıllarının o zor yıllarında futbola tutukuyla bağlandı. Rusa, ilk olarak okul takımında kendini gösterdi ve 1978-1979 sezonunda henüz daha 16 yaşındayken, Kaymaklı A takımında forma giymeye başladı. Kendini bildiği ilk günden itibaren futbol oynayan Ruso, her fırsatta futbolcu olmasının ve doğduğu toprakların takımı olan Küçük Kaymaklı’da futbol oynamasının kendisi için kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor.

Ruso, yeşil-siyahlı takımda forma giydiği sekiz sezonda üstün bir performans sergiledi. Kısa sürede genç yaşına rağmen Küçük Kaymaklı’nın efsane isimlerinden biri olduKüçük Kaymaklı’da birçok kupa kaldıran ve oynadığı futbolla adını altın harflerle yazdıran Ruso, futbol aşkı için Ankara ODTÜ’de aldığı eğitimini bırakarak Öğretmen Koleji’ne girdi.

Ülkemizde sadece Kaymaklı forması giyen Levent Ruso, 1978-1986 yılları arasında yeşil-siyahlı forma ile birçok başarıya imza attı. Şampiyonluklardan gol krallıklarına kadar sevenlerine sayısız mutluluk yaşatan Ruso, kendisine attığı gollerin yanı sıra oynadığı futbolla da “gerçek bir futbol yıldızı” dedirttirdi. 1986 yılında İngiltere’ye yerleşen Ruso, burada da çok sevdiği futboldan kopamadı. Londra Türk Lig’inde çeşitli takımlarda forma giyen Ruso, profesyonel futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nda uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Küçük Kaymaklı A takımda forma giydiği ilk sezonda henüz 16 yaşındayken, 22 maçta 19 gol attı. Yeşil-siyahlı forma ile 8 sezonda lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı. Bir dönem gol denince akla sadece Ruso’nun adı geldi. Ruso, yıldızının parlamaya başladığı ilk dönemde henüz 19 yaşındayken, dönemin gol krallıklarını kimseye bırakmayan ismi Erbay Gönelli’den 1981-1982 sezonu sonunda gol krallığı unvanını aldı. 17 yaşından itibaren Genç, Ümit ve A milli takım olmak üzere tüm seviyelerde forma giydi. İzmir’de 1980 yılında gerçekleştirilen İslam Oyunları’nda ülkemizin A milli takım formasını üstün bir başarı ile terletti. Golcü futbolcu, oynadığı 8 sezonda 2 lig, 2 kupa, Cumhurbaşkanlığı, Yusuf Kaptan Kupası ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Kupası gibi kupaları kazanma mutluluğu yaşadı. Ligde dönemin en önemli turnuvalarından biri olan Rothmans Turnuvasında gol krallıkları yaşadı. Ruso, 8 sezonluk futbol hayatında 160-170 civarında gole imzasını attı.