Bir garip ilan…

Trafiğin yeni yıldan sonra soldan değil, sağdan akacağı iddiaları iki gündür ülke gündeminde yer buluyor.

Başbakan Ünal Üstel bugün gerçekleşen basın toplantısında bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamasına rağmen, bazı vatandaşlar bu söylemleri ciddiye almış durumda.

Sosyal medyada faaliyet gösteren ‘Mezunum Satıyorum’ isimli grupta bugün çıkan bir ilan, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Söz konusu sitede “KKTC'deki şerit değişikliği nedeniyle sol direksiyon araçla takas olunur” açıklamasıyla bir ilan paylaşıldı.

İddialar doğrulanmadan paylaşılan bu ilan görenleri güldürdü.