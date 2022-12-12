Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
banner107

Bir garip ilan…

Trafiğin yeni yıldan sonra soldan değil, sağdan akacağı iddiaları iki gündür ülke gündeminde yer buluyor... Bir vatandaş, iddialara inanarak, aracını takas etmeye çalıştı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 18:55
164 Okunma
Bir garip ilan…



Trafiğin yeni yıldan sonra soldan değil, sağdan akacağı iddiaları iki gündür ülke gündeminde yer buluyor.

Başbakan Ünal Üstel bugün gerçekleşen basın toplantısında bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamasına rağmen, bazı vatandaşlar bu söylemleri ciddiye almış durumda.

Sosyal medyada faaliyet gösteren ‘Mezunum Satıyorum’ isimli grupta bugün çıkan bir ilan, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Söz konusu sitede “KKTC'deki şerit değişikliği nedeniyle sol direksiyon araçla takas olunur” açıklamasıyla bir ilan paylaşıldı.

İddialar doğrulanmadan paylaşılan bu ilan görenleri güldürdü.

Anahtar Kelimeler:
ArabaIlan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde taciz iddiası
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde taciz iddiası
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerindeki bazı tesis ve yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerindeki bazı tesis ve yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim