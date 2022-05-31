Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki...
2 milyon 651 bin TL parayı sirkat etti
2 milyon 651 bin TL...
Kendisinden Ayrılmak İsteyen Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini Yaktı
Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini...
Flaş Haber
Güzelyurt'ta büyük kaza!
Kapat

Bir günde 3 ayrı yerde yangın

Erdemli , Yıldırım ve Lefkede yangın meydana geldi.

31 Mayıs 2022 Salı 12:45
143 Okunma
Bir günde 3 ayrı yerde yangın

Polisten yangınlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

-30.05.2022 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Erdemli’de, Ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, Şerife BİRŞEN’ait 4 dönüm bağ, 8 adet zeytin ağacı, 200 metrelik sulama hortumu, 4.000 metrelik damlama lastiği ve 2 adet 1 tonluk plastik su deposu ile Hasan ÖNCÜLER’e ait 5 dönüm anız, 3 adet rulo balya yanmıştır. Yangın bölge halkı tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

-30.05.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Yıldırım’da, Bahçeler Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, Taşkın ÖZTEMİZ'e ait 15 dönüm biçilmemiş arpa ve 8 adet okaliptus ağacı yanmıştır.Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

-30.05.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefke’de Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Ruhsar TAŞAR’a ait ikametgahın yatak odasında, şarjda takılı olan akülü çocuk arabasının aşırı ısınmasından dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; 1 adet masa üstü bilgisayar, yazıcı cihaz, dolap, kapı ve pencereler ile muhtelif beyaz ev eşyalar yanmış olup, evin tüm odaları ise dumandan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt'taki feci kazanın detayları belli oldu
Güzelyurt'taki feci kazanın detayları belli oldu
Bir daha geri dönmedi!
Bir daha geri dönmedi!
Üstel, Oktay'la görüşüyor!
Üstel, Oktay'la görüşüyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim