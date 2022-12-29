Bir günde 4 farklı mağazada hırsızlık yaptılar

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Arif Özyürekliler, huzurda bulunan zanlı 1 Niewon Garbie, zanlı 2 Issac Bkaı’nin sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26.12.2022 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde "GUESS" isimli konfeksiyon mağazasında Lefkoşa'da sakinler Niewon Garbıe (E-22) ve Issac Bkaı’nin (E-20) mağaza içerisinden toplam değerleri 649 TL değerinde olan siyah renk erkek tshirtini sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün saat 18.15 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde "Passion" isimli konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2550 TL değerinde olan toplam 4 adet erkek tshirt ve 1 adet erkek kot pantolonu sirkat ettiklerini söyledi. Polis, aynı gün saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da "VANS" isimli konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2187 TL değerinde olan 3 adet erkek tshirt'ü sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da "Kılıf&Kılıf" isimli telefon aksesuarı mağazası içerisinden toplam değerleri 1100 TL değerinde olan 1 adet cep telefonu kılıfı ve Airpods 3 marka cep telefonu kulaklığını sirkat ettiklerini söyledi. Polis, bahse konu emarelerin emare alındığını ve zanlıların öğrenci statüsünde olduklarını belirterek,

Mahkemenin uygun gereceği bir temirata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlılarındavasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakit taminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)