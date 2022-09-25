Bir günde üç ani ölüm

Polis'ten olayla ilgili açıklama şu şekilde:

24.09.2022 tarihinde, saat 09:50 sıralarında, Dipkarpaz’da sakin Bahattin TOK (E-48) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

24.09.2022 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Adem ÇILGIN (E-59) kalmakta olduğu lojman odası içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

24.09.2022 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Havva ÖZKAN (K-44) misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlarank kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.