Bir hafta içerisinde 3'üncü ceset!

Girne'de bulunan erkek cesedinin ardından önceki gün yine Karpaz’da Ayfilon bölgesinde bir erkek cesedi daha sahil kenarında bulunmuştu: Bu olayın üzerinden 24 saat geçmeden bu kez de İskele'de Kaplıca bölgesinde bir erkek cesedi daha bulundu.

Dün akşam üzeri Kaplıca’da Tulumba mevkkinde kıyıda vatandaşlar tarafından bulunan cesedin tamamen deforme olduğu belirtildi.

25-30 yaşlarında bir kişiye ait olduğu tahmin edilen cesedin dün saat 16.30 sıralarında vatandaşlar tarafından bulunduğu ve polise haber verildiği ifade edildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.