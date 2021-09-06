Bir haftada 18 yangın

30 Ağustos - 05 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (18) adet yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimada aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 104,275 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:3

Gazimağusa:8

Girne:1

Güzelyurt:3

İskele:3

LEFKOŞA 3 GAZİMAGOSA 8 GİRNE 1 GÜZELYURT 3 İSKELE 3 TOPLAM 18

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

30.08.2021– 05.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Sigara İzmariti 6 Kısa Devre 4 Sirayet 1 Temizlik Maksatlı 1 Tespit Edilemeyen 1 Elektrik Telleri 5 TOPLAM 18