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Bir Haftada 27 Yangın...

Polis Genel Müdürlüğü, 19-26 Eylül tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde, 27 yangın meydana geldiğini bildirdi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:27
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Bir Haftada 27 Yangın...
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Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 571 bin 450 TL.

Polis Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, yangınların muhtemel sebepleri arasında; yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, sabotaj, faal durumdaki fritöz içerisindeki yağın alevlenmesi, spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer aldı.

Bir haftalık süre içerisinde sigara izmaritinden 8, kısa devreden 1, temizlik maksatlı 2, ihmal ve dikkatsizlikten 1, sabotajdan 6, spiral makinesinden 1, elektrik tellerinden 4, sirayetten 1 ve tespit edilemeyen nedenden 3 yangın çıktı.

Yangınlardan 8’i Lefkoşa, 10’u Gazimağusa, 2’si Girne, 4’ü Güzelyurt, 3’ü İskele’de meydana geldi.

Yangınların çeşitleri ise şu şekilde aktarıldı:

“Bahçe 1, dükkan 1, anız 2, kuru ot ve çöp 19, motorlu araç 3, balya 1.”

Açıklamada, bu süre içinde 1 de hususi servis olayı meydana geldiği bildirildi.

Hususi servis olayının rüzgarın etkisi ile oto parkta bulunan araçların üzerine devrilen servi ağacının itfaye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılması olduğu kaydedildi.

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