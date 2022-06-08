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Bir haftada 279 pozitif vaka!

Covid-19 haftalık genel durum (1-8 Haziran)

08 Haziran 2022 Çarşamba 19:00
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Bir haftada 279 pozitif vaka!
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"Toplam 9930 test yapıldı, 279 pozitif vakaya rastlandı" 

Son bir hafta içerisinde yapılan test sayısı 9930 olup, 279 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

(1-8 Haziran) Covid-19 haftalık genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 9930 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 279           
    
Kaybedilen Hasta: 

Haftalık Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.027.160           
      
Haftalık Toplam Vaka Sayısı: 95.336                          

Haftalık İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.849                                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 249                  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 1 

Karantinadaki Vaka Sayısı: 248          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238 

Son Güncelleme: 08.06.2022 19:07
Anahtar Kelimeler:
Covid19Pozitif Vaka
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