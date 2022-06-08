Bir haftada 279 pozitif vaka!

"Toplam 9930 test yapıldı, 279 pozitif vakaya rastlandı"

Son bir hafta içerisinde yapılan test sayısı 9930 olup, 279 pozitif vakaya rastlanmıştır.

(1-8 Haziran) Covid-19 haftalık genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 9930

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 279



Kaybedilen Hasta:

Haftalık Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.027.160



Haftalık Toplam Vaka Sayısı: 95.336

Haftalık İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.849

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 249



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 1

Karantinadaki Vaka Sayısı: 248

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238