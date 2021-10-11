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Bir haftada 28 yangın!

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:15
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Bir haftada 28 yangın!
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04 Ekim - 10 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (28) adet yangın ve (6) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasarlar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, park halinde bulunan karavanın kişi veya kişiler tarafından yakılması, yakıt kaçakları, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise van tipi aracın arkasında yüklü olan mermerlerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahsın çıkarılması, 2 farklı yerde kuyuya düşen köpeklerin çıkarılması ve 2 farklı yerde inşaatın damında mahsur kalan kedilerin İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıdır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 354.200 TL’dir.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI:

Lefkoşa:8

Geçitkale:7

Gazimağusa: 5

Girne:3

İskele:2

Güzelyurt:1

Yeşilköy:1

Çağlayan:1

04.10.2021–10.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Sigara İzmariti

12

Kısa Devre

4

Sabotaj

3

Yakıt Kaçağı

2

Temizlik Maksatlı

2

Tespit Edilemeyen

2

Elektrik Telleri

1

İhmal Ve Dikkatsizlik

1

Baca

1

TOPLAM

28

04.10.2021–10.10.202 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot ve Çöp

15

Ev

4

Anız

3

Motorlu Araç

3

Baca

1

Balya

1

Sair

1

TOPLAM

28

04.10.2021–10.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Hayvan Kurtarma

4

Trafik Kazasında kurtarma

1

Asansörden kurtarma

1

TOPLAM

6

Son Güncelleme: 11.10.2021 14:18
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