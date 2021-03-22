Bir Haftada 29 Trafik Kazası… 2 Kişi Yaralandı

Kaza sebeplerinde ilk sırayı süratli araç kullanmak alırken, polis kontrol ettiği 3 bin 750 sürücüden 513’ü hakkında ileri işleme gitti. 81 sürücünün araç kullanırken cep telefonunda konuştuğu tespit edildi.

29 KAZADAN 11’İ LEFKOŞA İLÇESİNDE OLDU

Polisin verdiği bilgiye göre, 29 kazadan 9’u süratli araç kullanmak, 6’sı dikkatsiz sürüş, 7’si kavşakta durmama, 3’ü yakın takip, 4’ü de diğer sebeplerden oldu. Toplam hasar miktarı 355 bin 400 TL olarak belirlendi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 11, Gazimağusa 5, Girne 7, Güzelyurt 1, İskele 5.”

Öte yandan 15 - 21 Mart tarihlerini kapsayan sürede polis 3 bin 750 araç sürücüsünü kontrol etti, suç işlediğini tespit ettiği 513 sürücü hakkında ileri işleme gitti.

Sürücülerden 187’si sürat, 7’si tehlikeli sürüş, 12’si dikkatsiz sürüş, 58’si seyrüsefer ruhsatsız, 8’i ehliyetsiz, 13’ü alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerin 81’inin seyir halindeyken cep telefonunda konuştuğu, 32’sinin trafik levha ve işretlerine uymadığı, 10’unun muayenesiz araç kullandığı, 21’inin sigorta veya kapsamı dışında araç kullandığı tespit edildi.

2 sürücünün "A" Yol Kullanma, 4’ünün "B" özel işletme izinsiz araç kullandığı, 78’inin diğer trafik suçları işlediği belirlendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI 22 KİŞİ İHLAL ETTİ

Öte yandan polis, 20-21 Mart tarihleri arasında 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.