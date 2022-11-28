Bir haftada 50 kaza, 1 can kaybı

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yaralanmayla sonuçlanan 11 kazada 17 kişi yaralanırken, 38 kaza hasarla sonuçlandı.

Kazalarda, toplam 1 milyon 447 bin 100 TL’lik maddi hasar oluştu.

Trafik kazalarının nedenleri, 15 süratli araç kullanma, 12 dikkatsiz sürüş yapma, 9 kavşakta durmama, 6 yakın takip ve 8 diğer etken olarak bildirildi.

-996 araç sürücüsüne yasal işlem

Öte yandan ülke genelinde hafta içerisinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 8 bin 403 araç sürücüsünden 996’sı hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Trafik suçlarında dağılım şu şekilde verildi:

“Sürat (181), tehlikeli sürüş (7), dikkatsiz sürüş (18), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (162), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (8), alkollü araç kullanmak (26), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (145), emniyet kemersiz araç kullanmak (100), trafik levha ve işaretlerine uymamak (97), trafik ışıklarına uymamak (2), muayenesiz araç kullanmak (21), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (38), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (9), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 174 diğer trafik suçu.”