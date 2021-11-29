Bir haftada 50 trafik kazası!

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 - 28 Kasım tarihleri arasında meydana kazaların 11'i yaralanmayla, 39’u hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 15 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 15’i süratli araç kullanmak,12’si dikkatsiz sürüş, 8’i kavşakta durmamak, 9’u yakın takip nedeniyle yaşandı. Kazaların 18’i Lefkoşa, 7’si Gazimağusa, 19’u Girne, 1’i Güzelyurt, 5’i İskele’de meydana geldi.

Öte yandan aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 575 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 34 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. Suçların dağılımı şöyle açıklandı:

“Sürat: 268, tehlikeli sürüş: 9, dikkatsiz sürüş:19, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 131, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak:21, alkollü araç kullanmak: 24, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak:191, emniyet kemersiz araç kullanmak: 73, trafik levha ve işaretlerine uymamak: 66, muayenesiz araç kullanmak: 58, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 36, "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak: 10, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak: 4, diğer: 124”