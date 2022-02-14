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Bir Haftada 51 Trafik Kazası…1 Ölü, 11 Yaralı

 KKTC’de bir haftada meydana gelen 51 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 16:10
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Bir Haftada 51 Trafik Kazası…1 Ölü, 11 Yaralı
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Polis Basın Subaylığının 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle:

“Süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (10), yakın takip (7) ve diğer etkenler (3).”

Kazalarda yaklaşık 970 bin TL’lik hasar olurken kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa

21, Gazimağusa 13, Girne 14, Güzelyurt 1, İskele 2.”

Öte yandan polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise;  6 bin 809 araç sürücüsü denetlenerek, suç işlediği tespit edilen bin 12 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:  

“Sürat ( 339 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 16 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 112 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 24 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 154 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 81 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 85 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 30 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 3 ) ve 123 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”

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