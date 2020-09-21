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BİR HAFTADA 53 TRAFİK KAZASI

Polis Basın Subaylığı 14 - 20 Eylül tarihleri arasında 53 trafik kazası gerçekleştiğini açıkladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:47
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BİR HAFTADA 53 TRAFİK KAZASI

Polis Basın Subaylığı 14 - 20 Eylül tarihleri arasında 53 trafik kazası gerçekleştiğini açıkladı. 
Bu kazalardan 15’i yaralanma, 38’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 23 kişi yaralandı.                        
Bu süreçte yaşanan kazaların 15’i süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş, 8’i kavşakta durmamak, 7’si yakın takip nedeniyle meydana geldi. 
Kazalarda toplam 639 bin 900 TL’lik hasar meydana geldi. 
Kazaların 20’si Lefkoşa’da, 15’i Gazimağusa’da, 13’ü Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta, 1’i İskele’de meydana geldi. 
5 BİN 148 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ, 614 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Öte yandan 14 - 20 Eylül tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 148 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 614 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Suçların dağılımı şöyle:
"Sürat ( 178 ) , tehlikeli sürüş ( 4 ), dikkatsiz sürüş ( 16 ), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (38 ), ehliyetsiz araç kullanmak ( 17 ), alkollü araç kullanmak ( 11 ), seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmak ( 142 ), trafik levha ve işaretlerine uymamak ( 52 ), trafik ışıklarına uymamak ( 5 ), muayenesiz araç kullanmak ( 10 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ( 32 ), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak ( 7 ), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak ( 2 ), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ( 6 ) ve 94 diğer trafik suçu”

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