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Bir haftada 59 kaza!

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:59
Bir haftada 59 kaza!

Polis Basın Subaylığı 14-20 Ocak tarihleri arasında ülkede toplam 59 trafik kazası meydana geldiğini bu kazalarda 16 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bu kazalardan 16’sı yaralanmayla ve 43’ü hasarla sonuçlandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 15’i, süratli araç kullanma, 15’i kavşakta durmama, 12’si yakın takip, 10’u dikkatsiz sürüş ve 7’si diğer nedenlerle yaşandı.

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Kazalarda toplam hasar miktarı 315 bin 500 TL oldu. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa: 19; Gazimağusa: 17; Girne: 13; Güzelyurt: 8; İskele: 2”

Aynı dönemde, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 185 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 558’i ile ilgili ileri işleme gidildi. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 119’u süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 10’u alkollü araç kullanmak, 126’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 98’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 13’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak,1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 117’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik
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