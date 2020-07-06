Bir haftada 59 trafik kazası

Polis basın bülteninde, 59 kazadan 14’ünün yaralanma, 45’inin de hasarla sonuçlandığı kaydedildi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazaların sebeplerinde 15’inin süratli araç kullanmak, 11’inin dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ünün kavşakta durmamak, 9’unun yakın takip ve 10’unun da diğer etkenler yer aldı.

Toplam hasar miktarının 735 bin 350 TL olduğu kazaların 22’si Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 14’ü Girne, 4’ü Güzelyurt ve 3’ü İskele’de meydana geldi.

7 BİN 310 ARAÇ DENETLENDİ, 628’İNE İLERİ İŞLEM YAPILDI

Öte yandan, ayni tarihlerde polisin ülke genelinde yaptığı trafik kontrollerinde, 7 bin 310 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 628’i hakkında ileri işleme gidildi.

SÜRAT, TELEFONDA KONUŞMAK, SEYRÜSEFER RUHSATSIZ ARAÇ KULLANMAK

Haklarında ileri işlem yapılanların suçları şöyle sıralandı:



“Sürat (237), Seyir Halindeyken Cep Telefonu ile Konuşmak (121), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (44), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (27), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (23), Alkollü Araç Kullanmak (20), Dikkatsiz Sürüş (15), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Muayenesiz Araç Kullanmak (9), Tehlikeli Sürüş (7), Trafik Işıklarına Uymamak (2), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (2), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (1) ve diğer trafik suçları