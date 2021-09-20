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Bir Haftada 60 Trafik Kazası, 1 Ölü

Polis, bir haftada meydana gelen 60 trafik kazasında, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını kaydetti. 

20 Eylül 2021 Pazartesi 14:59
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Bir Haftada 60 Trafik Kazası, 1 Ölü

Polis Basın Subaylığının 13-19 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, trafik kazalarının 21’i süratli araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 8’i yakın takip ve 8‘i de diğer etkenlerden meydana geldi. 
Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 25, Gazimağusa 18, Girne 14, Güzelyurt 1, İskele 2. 
Öte yandan polisin bir haftada yaptığı trafik kontrollerinde, 6 bin 819 araç sürücüsü denetlenerek, suç işlediği tespit edilen 885 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat (170) , Tehlikeli Sürüş (12), Dikkatsiz Sürüş (28), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (66), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (10), Alkollü Araç Kullanmak ( 40 ), Seyir Halinde Cep Telefonu ile Konuşmak (186), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (92), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (81), Trafik Işıklarına Uymamak (16), Muayenesiz Araç Kullanmak (28), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (28), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (4), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (3), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 117 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”

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