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Bir haftada 61 kaza; 1 ölü 10 yaralı!

Ülkemizde son bir hafta içerisinde 61 trafik kazası meydana geldi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:15
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Bir haftada 61 kaza; 1 ölü 10 yaralı!
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17-23 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde ülkemizde toplam 61 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan biri ölümle, 9'u yaralanmayla ve 51'i de hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (10) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak(6), dikkatsiz sürüş yapmak (37), kavşakta durmamak (3), yakın takip (3) ve diğer etkenler (12) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,189,195 TL'dir. 

773 Sürücüye ceza!

Yine aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan Polis kontrollerinde toplam 5678 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 773 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;
Sürat(138),Tehlikeli Sürüş(5),Dikkatsiz Sürüş(18),Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak(77),Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak(10),Alkollü Araç Kullanmak(18),Seyir Halindeiken Cep Telofonu ile Konuşmak(94),Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak(63),Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak(164),Trafik Işıklarına Uymamak(7),Muayenesiz Araç Kullanmak(49),Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak(32),"A"Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak(4),"B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak(1),Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak(1),Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak(3),Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak(1)ve 88 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
 

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