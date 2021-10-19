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Bir haftada 64 Kaza, 1 Ölü, 7 Yaralı

KKTC’de  11-17 Ekim tarihlerinde meydana gelen 64 trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

19 Ekim 2021 Salı 13:51
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Bir haftada 64 Kaza, 1 Ölü, 7 Yaralı
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Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporuna göre,  kazalardan 56’si hasarla sonuçlanırken,  847 bin 600 TL hasar oluştu.

Dönem içerisinde kazalardan  25’i Lefkoşa, 18’i, Girne,  14’ü Gazimağusa,  5’i Güzelyurt ve  2’si İskele’de gerçekleşti.

 Kaza sebepleri ise;  süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (14), yakın takip (14),dikkatsiz sürüş (9) ve diğer etkenlerden (10) sıralandı.

 Diğer yandan ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 7 bin 501 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen  982’si ile ilgili ileri işleme gidildi.

trafik suçlarında ilk 3 sırayı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (170), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (146), emniyuet kemersiz araç kullanmak (64) aldı

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıKktc Kaza
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