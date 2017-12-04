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Bir haftada 64 kaza: 1 ölüm, 24 yaralı!

Trafikte son bir haftalık sürede 64 kaza meydana gelirken bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 14:30
Bir haftada 64 kaza: 1 ölüm, 24 yaralı!
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Polis Basın Subaylığı’nın 27 Kasım-3 Aralık tarihlerini kapsayan süredeki raporuna göre, kazalarda toplam 281 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Trafik kazalarının bölgelere göre dağılımında 27 kazayla Lefkoşa ilk sırayı alırken, Girne’de 13, Gazimağusa’da 12, Güzelyurt’ta 8 ve İskele’de de 4 kazası kayıtlara geçti.

Polis, aynı devrede yaptığı trafik kontrollerinde 956 trafik suçu tespit etti.

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