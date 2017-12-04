Bir haftada 64 kaza: 1 ölüm, 24 yaralı!

Polis Basın Subaylığı’nın 27 Kasım-3 Aralık tarihlerini kapsayan süredeki raporuna göre, kazalarda toplam 281 bin TL’lik hasar meydana geldi.



Trafik kazalarının bölgelere göre dağılımında 27 kazayla Lefkoşa ilk sırayı alırken, Girne’de 13, Gazimağusa’da 12, Güzelyurt’ta 8 ve İskele’de de 4 kazası kayıtlara geçti.



Polis, aynı devrede yaptığı trafik kontrollerinde 956 trafik suçu tespit etti.