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Bir haftada 646 sürücüye trafik cezası!

20 – 26 Kasım arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 700 araç sürücüsü kontrol edildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 15:01
Bir haftada 646 sürücüye trafik cezası!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 – 26 Kasım arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 700 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 646’sı ile ilgili ileri işleme gidildi. 

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 155’i süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 28’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 26’sı alkollü araç kullanmak, 83’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 59’u trafik levha ve

işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 31’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 26’sı “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 152’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 

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