Bir haftada 66 kaza, 23 yaralı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1-7 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içinde meydana gelen kazaların 18’i yaralanmayla ve 48’i de hasarla sonuçlandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri ise şöyle;

“süratli araç kullanmak 19 , dikkatsiz sürüş yapmak 13, kavşakta durmamak 15, yakın takip 10 ve diğer etkenler 9.”

Kazalarda toplam hasar miktarı ise 2,127,000 TL oldu.

Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyle;

“Lefkoşa 25, Gazimağusa 11, Girne 21, Güzelyurt 2, İskele 7.”

-Polis 7 bin 435 araç sürücüsünü denetleyerek, suç işlediği tespit edilen 749 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan aynı tarihlerde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde, 7 bin 435 araç sürücüsü denetlenerek, suç işlediği tespit edilen 749 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların şöyle:

“Sürat ( 186 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 22 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 87 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 33 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 126 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 26 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 70 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 27 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 42 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 15 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 100 diğer.”