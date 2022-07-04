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Bir haftada 68 trafik kazası…1 ölü 22 yaralı

KKTC’de bir haftada meydana gelen toplam 68 trafik kazasında bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:22
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Bir haftada 68 trafik kazası…1 ölü 22 yaralı
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde kazaların 20’si süratli araç kullanmak , 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,941,350 TL olurken kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle;

Lefkoşa : 19, Gazimağusa 24, Girne 21, Güzelyurt 2, İskele 2.

-9 bin 240 araç denetlendi, bin 265 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 9 bin 240 araç denetlenerek, suç işlediği tespit edilen bin 264 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 189 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 30 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 132 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 27 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 220 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 153 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 137), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 38 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 59 ), 'A' Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 17 ), 'B' Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 6 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 227 diğer trafik suçlar.”

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