Bir haftada 69 trafik kazası, 25 yaralı

KKTC’de bir haftada 69 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 25 kişi yaralandı. Kaza sebepleri arasında ilk sırada sürat, ikinci sırada kavşakta durmama var.

Polis, son bir haftada ülke genelinde 7 bin 751 aracı kontrol etti, 768 sürücüyle ilgili ileri işleme gitti. Trafik suçlarında ilk sırayı süratli araç kullanmak, ikinci sırayı seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 11-17 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde 7 bin 751 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 768’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Sürücülerin 145’i süratli, 4’ü tehlikeli, 26’sı dikkatsiz, 19’u muayenesiz, 31’i sigortasız veya kapsamı dışında, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

18 SÜRÜCÜ ALKOLLÜYDÜ

92 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 20’sinin sürüş ehliyetsiz 18’inin alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Sürücülerden 136’sı cep telefonu ile konuşmaktan, 68’i trafik levha ve işaretlerine, 5’i trafik ışıklarına uymamaktan rapor edildi. Sürücülerden 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ve 185’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

BİR HAFTADA 69 KAZA, 25 YARALI…HASAR MİKTARI YAKLAŞIK 500 BİN TL

69 trafik kazasının 17’si yaralanmayla, 52’si hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 25 kişi yaralandı.

20 kaza sürat, 16 kaza kavşakta durmama, 13 kaza yakın takip, 9 kaza dikkatsiz sürüş nedeniyle oldu. Diğer etkenlerin 11 olduğu belirtildi. Kazalardaki toplam hasar 489 bin 300 TL olarak açıklandı.

EN FAZLA KAZA LEFKOŞA BÖLGESİNDE…

Lefkoşa bölgesinde kayıtlara 26 kaza geçti. Lefkoşa’yı 19’la Girne izledi. Gazimağusa bölgesinde 15, Güzelyurt’ta 5, İskele bölgesinde 4 kaza meydana geldi.

(TAK)