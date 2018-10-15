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Bir haftada: 70 kaza, 19 yaralı

KKTC’de 8 - 14 Ekim tarihlerini kapsayan sürede 70 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 19 kişi yaralandı, yaklaşık 398 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
Bir haftada: 70 kaza, 19 yaralı

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre kazalar;  yakın takip (22), süratli araç kullanmak (15), dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (12) ve diğer etkenler  (6) nedeniyle meydana geldi.

Kazalardan 33’ü Lefkoşa, 17’si Girne, 12’si Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt ve 2’si İskele’de gerçekleşti.

Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde, 7 bin 508 araç sürücüsünden 752’siyle ilgili ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarında ilk sıraları; süratli araç kullanmak (130), seyir halindeyken cep telefonu ile görüşmek, (114) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak (75) yer aldı.

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KKTCTrafik RaporuKazaYaralıBilançoHaberPolisGündemKıbrıs
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