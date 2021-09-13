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Bir Haftada 71 Trafik Kazası

KKTC’de 6-12 Eylül tarihleri arasında 1’i ölümle sonuçlanan 71 trafik kazası meydana geldi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 16:56
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Bir Haftada 71 Trafik Kazası

Polisin haftalık verilerine göre, kazalarda bir kişi hayatını kaybetti. Kazaların 26’sı süratli araç kullanmaktan, 14’ü dikkatsiz sürüşten, 13’ü kavşakta durmamaktan, 10’u yakın  takipten meydana geldi. Toplamda 850 bin TL hasar oluştu. Kazaların 31’i Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 14’ü Girne, 2’si Güzelyurt, 8’i de iskelede meydana geldi.

TRAFİK KONTROLLERİ

Trafikte ise 8 bin 356 araç sürücüsü denetlendi, 956 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Trafikteki denetlemelerde süratten 227, tehlikeli sürüş yapmaktan 5, dikkatsiz sürüşten 25, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan 86, sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan 19, alkollü araç kullanmaktan 21, seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmaktan 203, emniyet kemersiz araç kullanmaktan 48, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 86, trafik ışıklarına uymamaktan 4, muayenesiz araç kullanmaktan 22,  sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan 32, "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan 12, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmaktan 3, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan 3, koruyucu miğfer başlıksız motosikklet kullanmaktan 9, takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan 2, diğer trafik suçlarından da 149 kişi rapor edildi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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