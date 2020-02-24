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Bir haftada 71 trafik kazası

17 -23 Şubat 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 71 trafik kazası meydana geldi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:53
Bir haftada 71 trafik kazası
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17 -23 Şubat 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 71 trafik kazası meydana geldi.
Kazalardan 24’ü yaralanmayla ve 47’si hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 31 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (19), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak, (15), yakın takip (14), ve diğer etkenler (11) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 492,263.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir:

Lefkoşa : 26
Gazimağusa : 14
Girne : 15
Güzelyurt : 10
İskele : 6

Polisin trafik kontrolleri sürüyor…

17 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6465 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 794’ü ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 226’sı süratli araç kullanmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 96’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 10’u alkollü araç kullanmak, 125’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 95’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 27’si muayenesiz araç kullanmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 9’u “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 142’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKıbrıs Kazalar
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