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Bir Haftada 8 Bin 584 Kontrol Yapıldı

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde denetlenen 8 bin 584 araç sürücüsünden, suç işlediği tespit edilen 855 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:06
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Bir Haftada 8 Bin 584 Kontrol Yapıldı

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde denetlenen 8 bin 584 araç sürücüsünden, suç işlediği tespit edilen 855 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 14-20 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrollerde, ileri işlem yapılan suçlar ve rakamları şöyle:
“Sürat ( 321 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 10 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 49 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 14 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 167 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 109 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 11 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 22 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 2 ) ve 120 diğer trafik suçları.” 

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