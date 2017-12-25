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Bir haftada 992 trafik suçu

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Haftalık trafik kontrollerinde süratli araç kullanmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak ile seyir halinde cep telefonu ile konuşmak en çok işlenen trafik suçları arasında.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:25
Bir haftada 992 trafik suçu
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Polisten verilen bilgiye göre, 18-24 Kasım’da yapılan kontrollerde 922 sürücü aleyhinde ileri işleme gidildi.

Kontrol edilen 7 bin 597 araş sürücüsünden, 194’ü süratli araç kullanmak, 148’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 105’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak,  89’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 52’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 41’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak,  23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 19’u alkollü araç kullanmak, 17’si muayenesiz araç kullanmak, 15’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 10’u tehlikeli sürüş yapmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 189’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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salonika 2017-12-26 11:34:38

yine 13 cü maaş geri almayıda biliyorsunuz seçimler geldi halkdan anyayı da konyayıda göreceksiniz

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