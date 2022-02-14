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Bir Haftada Toplam 8 Yangın

KKTC’de bir haftada toplam 8 yangın ve 11 hususi servis olayı meydana geldi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 16:04
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Bir Haftada Toplam 8 Yangın
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İtfaiye Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınlarda maddi hasar meydana geliken, yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

“Baca içerisinde biriken yağ tortularının alevlenmesi, aracın egzozundan düşen parçaların sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, sirayet, araç içerisinde düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin aracın koltuğunu tutuşturması, çöp bidonu içerisine söndürülmeden dökülen kömürler ve konutta meydana gelen kısa devre.

Hususi servis olayları ise; bisikletin zincir bölümüne parmağı sıkışan çocuğun kurtarılması, ağaçlarda, derin kuyularda ve yüksek binalarda mahsur kalan hayvanların kurtarılması, binada gaz kaçağı olduğu şüphesi ile konutun kapısının açılıp yangın riskine karşı önlem alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevkinin sağlanması.”

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 125 bin 850 TL oldu.

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