BİR HAFTALIK COVİD-19 VERİLERİ: 42 YEREL VAKA!

Bahar SANCAR

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 14 Aralık tarihinde alınan yeni tedbirler toplumu ikiye böldü. Güney’le geçişlerin durdurulması, Yılbaşı eğlencelerinin yasaklanması, meyhane, bar ve Pub’ların geçici süre ile kapatılması işletme sahipleri ve toplumun bazı kesimleri tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, diğer vatandaşlar ise artan ve kaynağı tespit edilemeyen yerel vakalar karşısında tedbirlerin daha da arttırılmasını talep ediyor.

Son bir haftalık Covid-19 verilerine bakıldığında toplam vaka sayısı 86’yı buldu. Yerel vakalardaki sürekli artış ise uzmanları korkutan noktada. Son bir haftada toplam yerel vaka sayısı ise 41 olarak açıklandı. Yerel vakalar ve dışarıdan gelen vakaların oranı ise neredeyse yarı yarıya. Yerel vakalardaki bu hızlı artış uzmanları tedirgin ediyor ve vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda ciddi uyarılarda bulunuluyor.

1 haftada tespit edilen toplam vaka: 86

1 haftada tespit edilen toplam yerel vaka: 41

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 1 haftalık Covid-19 verileri:

10 Aralık: Toplam tespit edilen 12 vaka, 4 yerel vaka

11 Aralık: Toplam tespit edilen 7 vaka, 3 yerel vaka

12 Aralık: Toplam tespit edilen 15 vaka, 5 yerel vaka

13 Aralık: Toplam tespit edilen 13 vaka, 8 yerel vaka

14 Aralık: Toplam tespit edilen 8 vaka, 5 yerel vaka

15 Aralık: Toplam tespit edilen 17 vaka, 8 yerel vaka

16 Aralık: Toplam tespit edilen 14 vaka, 8 yerel vaka