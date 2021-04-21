Bir hasta yoğun bakıma alındı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yalnız sağlık değil ekonomik dengeyi de sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bakan Üstel, vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek esas önem verdiklerinin hastanenin alt yapısı olduğunu belirtti.

60 yatak kapasitesini 100 yaptıklarını söyleyen Üstel, yatak sayısını 140’a kadar çıkaracağız. Kapasiteyi arttırarak hastane alt yapısını güçlendirdik dedi.

Üstel, koronavirüs tedavisi gören 101 yaşında bir vatandaşın yoğun bakımda ve durumunun kritik olduğunu söyledi.