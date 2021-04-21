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Bir hasta yoğun bakıma alındı

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:59
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Bir hasta yoğun bakıma alındı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yalnız sağlık değil ekonomik dengeyi de sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bakan Üstel,  vaka sayısındaki  artışa dikkat çekerek esas önem verdiklerinin hastanenin alt yapısı olduğunu belirtti.

60 yatak kapasitesini 100 yaptıklarını söyleyen Üstel,  yatak sayısını 140’a kadar çıkaracağız. Kapasiteyi arttırarak hastane alt yapısını güçlendirdik dedi.

Üstel, koronavirüs tedavisi gören 101 yaşında bir vatandaşın yoğun bakımda  ve  durumunun kritik olduğunu söyledi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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