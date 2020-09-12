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Bir hemşire daha pozitif

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen bir hemşirenin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 21:49
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Bir hemşire daha pozitif

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen bir hemşirenin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Özgöçmen yaptığı açıklamada “Mevsimlik işci adı altında istihdam edilerek Covid 19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirilen ve yeteri kadar deneyime sahip olmayıp iyi bir eğitim verilmeden cepheye sürülen bir meslektaşımızın bugün hastalığa bulaştığını öğrenmiş bulunmaktayız” ifadesini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Üzülerek bildiririz ki bugün aldığımız haber neticesinde 4.cü hemşiremizin de Covid 19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir.

Mevsimlik işci adı altında istihdam edilerek Covid 19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirilen ve yeteri kadar deneyime sahip olmayıp iyi bir eğitim verilmeden cepheye sürülen bir meslektaşımızın bugün hastalığa bulaştığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu meslektaşlarımıza yeterli eğitimi vermeyen, yeterli denetimi sağlamayan, neredeyse izinsiz bir şekilde günde 12 saate varan sürelerde çalıştırarak emek ve alın terlerini sömürerek önemsemeyen sağlık bakanlığı suçludur.! Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve sağlık bakanlığını daha vahim sonuçlar yaşanmadan bu yasa dışı uygulamaya son vermeye davet ederiz.”

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