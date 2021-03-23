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"Bir hemşireye bile ihtiyacımız varken 10 çalışanımız karantinada"

Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan Bahar Sancar’ın A’dan Z’ye programına katılan Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, kovid-19 pozitif çıkan hemşireler ve doktorun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

23 Mart 2021 Salı 13:32
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"Bir hemşireye bile ihtiyacımız varken 10 çalışanımız karantinada"

(Kardelen Göksu)

Özgöçmen , “Pozitif çıkan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi durumda karantinalarını bitirip aramıza dönmelerini bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki 10 arkadaşımızın 50'ye yakın temaslısından pozitif sonuç çıkmaz” diyerek konuştu.

Sağlık çalışanı sayısında ciddi sıkıntı çektiklerini söyleyen Özgöçmen, “Bu durum bizim için ciddi bir yük ve sarsılmadır. Böyle bir dönemde 1 hemşireye bile ihtiyaç duyarken olağan kovid-19 pozitif test sonuçları bizim için ciddi bir sıkıntıdır. İster istemez psikolojik yorgunluk ve baskı hissediyoruz. Umarım vaka sayıları gün geçtikçe düşer ki hastaneye gelen yük de azalmış olsun” dedi.

Yeni personel alımıyla destek geldiğini fakat hala sayıca eksik olduklarını söyleyen İbrahim Özgöçmen, “Yeni personel alımı yapılarak biraz destek geldi fakat hala daha sayıca eksiğiz. Hastalara yetişebilmek adına, diğer servislerden ya da hastanelerden personel almak zorunda kalıyoruz. Bu defa diğer servislerdeki personel sayısını eksiltiyoruz bu da vatandaşın başvuracağı servislerdeki hasta sayısını düşürmek zorunda kaldık” dedi.

Sınavda başarılı olan 91 hemşirenin ödeme çıkamayacağı için işlerine başlayamadıklarını söyleyen Özgöçmen, “Mevsimlik işçi olarak alınan hemşirelerde usulsüzlük olduğunu biliyoruz ve bu işi mahkemeye taşıdık. Sınavda başarı göstermesine rağmen 91 hemşire arkadaşımızı halen daha hastaneye alamıyoruz. Siyaset uğruna mevsimlik işçi alımıyla ve o kişilerin de ödenmesiyle bu 91 arkadaşımıza Maliye Bakanlığı ekstra bir bütçe çıkartamıyorlar. Halbuki iddia edildiği gibi bu 130 kişi işlemeden evlerindeyseler ve bu konuyla ilgili iddia çıktıysa kanıtlamaları lazım. Eğer böyle bir durum varsa bu 130 kişinin derhal işlerinin durdurulması gerek ve yerlerine sınavda başarılı olan 91 kişinin alınması gerekmektedir” dedi.

Son Güncelleme: 23.03.2021 14:41
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Özgöçmen
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