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Bir ilk! The Look Of The Year birincisi Türk Model oldu

İtalya'nın önemli model yarışmalarından biri olan The Look Of The Year birincisi Türk model oldu.

11 Aralık 2019 Çarşamba 12:17
Bir ilk! The Look Of The Year birincisi Türk Model oldu

Modayı yaratan, modaya teşvik eden ve modayı profesyonel olarak iş edinen insanları bir araya getiren, İtalyanin en önemli yarışmalarından The Look Of The Year, 7 Aralık 2019 tarihinde Malta’da dünyanın her yerinden gelen modellerin katılımı ile gerçekleşti.

Tanınmış modacıların ve dünyaca ünlü model ajans sahiplerinin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ülkemizi Onur Alp Cam ve Melike Yanlız temsil etti. Modeller dört gün boyunca farklı modacıların show kostümleriyle jüri karşısına çıktı.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ SEÇİLDİ

Fashion TV ve İtalyan kanallarının yayınladığı final gecesinde, kadınlarda Kübalı model Jennifer Sanchez Aquilar ve erkeklerde Türkiye temsilcisi 21 yaşındaki Onur Alp Cam jüriden tam puan aldı ve yarışmanın birincisi seçildi.

Yarışma bitiminde AltaRoma Fashion Week ve Newyork Fashion Week’e davet edilen yakışıklı model, önümüzdeki günlerde yurtdışında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

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The Look Of The Year
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