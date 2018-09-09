06-23.06.2018 tarihleri arasında Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Telsim Gülseren Shop isimli işyerinden bir adet cep telefonu çalınmıştı. Yürütülen soruşturma neticesinde mesele ile ilgisi olduğuna inanılan M.K. (E-31) tutuklandı.
Polisin soruşturması devam ediyo
Bir işyerinden cep telefonu çalan bir kişi tutuklandı
Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Telsim Gülseren Shop isimli işyerinden bir adet cep telefonu çalan 31 yaşındaki M.K tutuklandı.
09 Eylül 2018 Pazar 11:09